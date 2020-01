Mancato recapito della corrispondenza, Chiola scrive alle Poste: ecco la lettera

Il sindaco di Montecorvino Pugliano Alessandro Chiola ha inviato una lettera ai vertici provinciali e nazionali di Poste Italiane S.p.A. per chiedere delucidazioni sul mancato recapito della corrispondenza.

La denuncia

Nella missiva il primo cittadino sottolinea che “nonostante l’impegno di quanti continuamente si spendono per fare in modo che sia consegnata la posta, sono a manifestare i gravi disagi dei cittadini del Comune di Montecorvino Pugliano per i persistenti e reiterati disservizi nella consegna della corrispondenza. Le numerose segnalazioni che riceviamo quotidianamente denotano che il cattivo funzionamento persiste da tempo creando notevoli problemi ai cittadini, causa il mancato recapito della posta per lunghi periodi e il conseguente addebito di interessi di mora per ritardati pagamenti”.

La richiesta

Di qui la richiesta di convocare un tavolo di confronto con i referenti di Poste italiane “teso alla condivisione delle criticità nel recapito della posta e alla realizzazione di eventuali servizi integrativi, affinché si possa raggiungere in tempi strettissimi a una risoluzione. Nel frattempo, al fine di garantire un servizio generale ai cittadini, almeno per le attività indispensabili, si chiede a Poste Italiane una riorganizzazione delle risorse umane a loro disposizione per smaltire la notevole mole di posta arretrata presso gli uffici della nostra zona” conclude Chiola.

