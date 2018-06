Cilento: mandato di arresto europeo per un rumeno, in manette anche un giovane

Sono stati acciuffati dai carabinieri, un cittadino rumeno destinatario di un mandato di arresto europeo e un noto pregiudicato evaso dai domiciliari. I militari di Centola Palinuro, in particolare, hanno fermato il rumeno, durante un posto di controllo, ed una volta riscontrato il mandato emesso nei suoi confronti, lo hanno tratto in arresto. P.I. classe 77, dovrà scontare una pena di un anno ed un mese di reclusione per minacce e violazione di domicilio commesso in Romania. E' stato condotto presso la Casa Circondariale di Vallo della Lucania.

L'arresto

Nel corso dello stesso servizio coordinato dai Carabinieri della Stazione di Sapri, sono state messe le manette ai polsi di un noto pregiudicato residente a Sapri, T.V. classe '85, evaso dal regime degli arresti domiciliari cui risultava sottoposto.

Le denunce

Infine, nel corso degli altri controlli nel golfo di Policastro, sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza due persone e sanzionati 5 automobilisti che hanno violato il codice della strada.