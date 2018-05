Angri, insorge Arcigay: "No alla manifestazione omofoba sostenuta dal Comune"

“Chiederemo conto al Sindaco di Angri di quanto sta accadendo nella sua città. Una città in cui il vicesindaco promuove una manifestazione di evidente stampo omofobico, scorretta e lesiva della dignità delle persone, prima ancora che dei diritti e delle uguaglianze delle persone gay, lesbiche e trans". Insorge Arcigay Salerno. Il suo presidente, Francesco Napoli, critica duramente la manifestazione che si terrà il

29 maggio ad Angri dal titolo "Perché non mi definisco gay". L'evento è stato organizzato da diverse realtà ecclesiali della città dell’agronocerino.

La reazione

“La manifestazione intende veicolare messaggi e contenuti che da decenni oramai la comunità internazionale e l’Ordine degli Psicologi ha bollato come scorretti, ingannevoli e lesivi delle più elementari regole di rispetto per l’altro – ha proseguito Napoli -. Ospite dell’evento sarebbe Daniel Mattson, autore di un testo che richiama con evidenza le teorie riparative che le frange più estreme del cattolicesimo continuano a divulgare insieme all’idea dell’omosessualità come peccato. Le pratiche e le teorie riparative sono un vero e proprio abuso, un lavaggio del cervello". Nel frattempo a Salerno fervono i preparativi per Salerno Pride 2018, tre giorni di dibattiti, eventi, musica e spettacoli che si concluderà con il corteo del 26 maggio alle ore 19 sul lungomare cittadino.