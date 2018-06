Pulizie e manuntenzioni sulle strade provinciali: l'annuncio di Canfora

Il presidente della Provincia Giuseppe Canfora ha annunciato che gli operai idraulico-forestalli stanno eseguendo i lavori di pulizia e diserbo stradale su diverse arterie provinciali. I lavori riguardano, in particolare, le SP 379, 328 e 281, ovvero in via Mangioni e via Corallo a Pagani e sulla strada di collegamento tra Pagani e la SP 2 nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino. Sempre a Pagani è stata effettuata la pulizia in tutta l'area antistante al mercato mentre si sta lavorando sulla SP 6 nei comuni di Nocera Inferiore, San Valentino Torio e Sant'Egidio.