La deputata salernitana di Forza Italia Mara Carfagna presiede per la prima volta la seduta della Camera dei Deputati. La vice presidente su facebook ha aggiunto: "La Camera dei deputati ha appena eletto Luca Pastorino segretario d’Aula. Col rappresentante del Gruppo Misto, l’Ufficio di presidenza di Montecitorio è completo. E' stato un onore presiedere per la prima volta la seduta".

Indennità

Mara Carfagna, nei giorni scorsi, ha annunciato di voler devolvere la propria indennità in favore di associazioni che tutelano donne, minori, disabili. "La politica può e deve fare grandi cose per sostenere chi è più debole o si trova in difficoltà - aveva spiegato - ho deciso di devolvere la mia indennità da vicepresidente della Camera dei deputati per sostenere le battaglie in cui credo: per le donne, per i minori, per la famiglia, per i disabili. La utilizzerò a beneficio di associazioni che lavorano sul territorio, lontane dai riflettori, per sostenere le volontarie e i volontari che si sporcano le mani tra i problemi veri degli italiani. La rete degli aiuti sociali sta franando in tutta Italia, ma nel Centro-Sud la situazione è davvero drammatica: spero che il mio gesto - oltre a costituire un aiuto materiale - sia utile a creare attenzione verso queste realtà. Per i primi tre versamenti ho individuato l'Associazione Be Free, che gestisce da anni lo sportello anti-violenza del Pronto Soccorso del San Camillo; Maestri di strada che, a Napoli, lavora al recupero scolastico dei minori; Scuola Onlus che in occasione del suo 14esimo anno organizza a giugno a Napoli 'Giochi senza barriere', una festa completamente gratuita per i bambini disabili e non".