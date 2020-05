Fiocco rosa alla Camera: la deputata Mara Carfagna è in dolce attesa

La deputata salernitana di Forza Italia Mara Carfagna diventerà presto mamma. Dopo le prime voci che la indicavano come in dolce attesa, ora è ufficiale: la vice presidente della Camera è incinta e presto avrà una bambina insieme al suo compagno Alessandro Ruben, avvocato ed ex deputato, con il quale ha una relazione dal 2013.

Il lieto evento

La notizia è giunta anche a Salerno, città natale dell’onorevole Carfagna: numerosi i messaggi di auguri da parte di familiari, amici, dirigenti e simpatizzanti azzurri.