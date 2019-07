Accoltella il genero e poi si sente male: arrestato 70enne di Sapri

Un 70enne incensurato, residente a Sapri, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. L’uomo, nella tarda serata di ieri, mentre si trovava a Maratea, ha accoltellato, al termine di una lite furibonda, il genero, originario del posto, nel centro storico della nota località turistica potentina.

I soccorsi

La vittima è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale di Potenza, ma, fortunatamente, le sue condizioni di salute non sono gravi. Il suocero, invece, è stato condotto al nosocomio di Lagonegro a seguito di un malore avvertito dopo la lite; poi è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione a Sapri. Sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.