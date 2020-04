“Maratona della Cooperazione”: lunga diretta per festeggiare il 25 Aprile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si terrà il giorno 25 aprile a patire dalle ore 10,30, la MARATONA DELLA COOPERAZIONE una iniziativa voluta dalla Cooperativa Sociale Capovolti e che vedrà una lunga carrellata di ospiti locali e nazionale dialogare con il Presidente della Cooperativa Francesco Napoli, sul ruolo del Terzo Settore in questa fase di emergenza e sulle prospettive del prossimi futuro. A partire dalle ore 10,30 sui canali facebook della Cooperativa ed anche sui canali social degli enti, associazioni e cooperative aderenti, si potrà seguire ed interagire con gli ospiti che saranno collegati in diretta.“Siamo felici ed orgogliosi di poter proporre questa iniziativa e siamo grati agli ospiti che hanno voluto aderire come a tutte le associazioni, cooperative ed enti che ospiteranno in contemporanea con noi la diretta – ha commentato Francesco Napoli, Presidente della Cooperativa Capovolti. Abbiamo voluto festeggiare in questo modo il 25 aprile, cogliendo questa occasione per tenere accesi i riflettori sul ruolo del Terzo Settore che anche in questa emergenza si è rivelato parte integrante di quella spina dorsale del paese che ha tenuto in piedi servizi, assistenza, spazi di aiuto e di lavoro soprattutto per le fasce più deboli – ha proseguito Napoli. Sarà una lunga giornata con interventi interessanti anche con ospiti che ci porteranno la loro testimonianza dai territori più colpiti della Lombardia e del Veneto. Un piccolo segno per tenere compagnia ai tante e tanti che saranno in casa nella giornata del 25 aprile e per condividere suggestioni, riflessioni e prospettive per il futuro prossimo in cui la cooperazione avrà certamente un ruolo da protagonista soprattutto nello sviluppo e innovazione dell’impresa, della crescita umana ed economica delle comunità, nella cura dei più fragili – ha concluso Francesco Napoli”.Tra gli ospiti Carlo Borgomeo, Presidente di Fondazione CON IL SUD, Virginio Colmegna, Presidente Casa della Carità (Milano), Patrizia Stasi, Presidente Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’infanzia, Franco Picarone, Presidente Commissione Attività Produttive della Regione Campania, Armando Cozzuto, Presidente Ordine degli Psicologi della Campania, Elena Silvestri, Presidente Consorzio La Rada, Gianluca Mastrovito, Presidente ACLI Salerno, Antonia Autuori, Presidente Fondazione della Comunità Salernitana, Giovanpaolo Gaudino, Presidente Federsolidarietà Campania, Giuliano Ciano, Portavoce Forum Nazionale dell’Agricoltura Sociale, Giuseppe Sottile, Direttore Area Sud Banca Popolare Etica, Anna Checchero, Direttore Agenzia per il Lavoro Mestieri Campania, Mariateresa Imparato, Presidente Legambiente Campania e tanti altri nomi da scoprire sul sito www.capovolti.orgSarà possibile partecipare alla diretta sulle pagine social di Capovolti Cooperativa Sociale, Federsolidarietà Campania, Mestieri Campania, Forum Nazionale Agricoltura Sociale, Fondazione della Comunità Salernitana, Cooperativa Hermes, Cooperativa Cava Felix, Progetto Co.Meta, Progetto Capovolti