"Salerno live #salernosuona": presentato il marchio per i locali, parla Loffredo

E' stato presentato stamattina, a Palazzo di Città, dall’associazione DeArt, alla presenza dell’Assessore al Commercio, Dario Loffredo, "Salerno live #salernosuona" che si svolgerà a partire dal 7 marzo, dalle ore 21.30 alle 00.00, presso alcuni locali della movida.

L'iniziativa

L'iniziativa si terrà tutti i giovedì e contemplerà una serie di concerti, uno per ogni locale aderente al progetto. E’ la prima volta che i proprietari dei locali decidono di fare squadra e, affidandosi ad un itinerario musicale costruito dalla Lodato, riportare la musica nella Movida ma anche e soprattutto alzare la qualità della proposta culturale in città e dare spazio alla creatività degli artisti salernitani, una delle più produttive scuole musicali d’Italia. L’obiettivo dell’associazione culturale DeArt Progetti è quello di incentivare lo sviluppo del patrimonio culturale e commerciale, incoraggiare operazioni di animazione culturale finalizzate a rivitalizzare la città. In futuro sarà, poi, lo scopo è realizzare, durante la stagione estiva, una manifestazione concentrata in più postazioni comuni, siti di fronte ai locali aderenti all’iniziativa. In questo modo, si intende organizzare e sviluppare un percorso artistico di elevata risonanza, tale da poter essere considerato come festival della musica.

Parla l'assessore Loffredo