"Conoscere la verità per credere nella giustizia": mille in marcia per Angelo Vassallo

Nonostante il clima freddo e le condizioni metereologiche incerte circa mille persone hanno partecipato, ieri pomeriggio, alla marcia, organizzata dalla “Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore”, per chiedere che non venga archiviata l’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il primo cittadino di Pollica ucciso la sera del 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola. Un corteo silenzioso partito da Acciaroli e arrivato dopo quasi un chilometri a pochi metri dall’abitazione della vittima.

I partecipanti

Alla marcia, aperta da uno striscione “Conosce la verità per credere nella giustizia”, oltre al fratello Dario Vassallo, erano presenti diversi amministratori locali. I sindaci del Cilento come Costabile Spinelli (Forza Italia) e Eros Lamaida di Castelnuovo, rappresentanti dei Comuni di Bologna, Peschici, Aielli, Napoli e tanti altri, la Provincia di Foggia, ma anche l’ex presidente della regione Antonio Bassolino, l’ex senatore Alfonso Andria, Antonio e Simone Valiante, il deputato grillino Angelo Tofalo e soprattutto centinaia di cittadini. Non poteva mancare il sindaco di Pollica Stefano Pisani. In disparte i familiari di Vassallo, la moglie Angelina e i figli.

Assenti, invece, i vertici del Partito Democratico, finito nel mirino proprio della famiglia Vassallo per aver candidato alle prossime elezioni politiche Franco Alfieri (ex sindaco di Agropoli e fedelissimo di De Luca) nonostante le sue vicende giudiziarie.