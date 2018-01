"Marcia per Angelo Vassallo", iniziativa ad Acciaroli: il fratello Dario invita Renzi e critica Alfieri

Anche il Comune di Bologna aderisce alla marcia organizzata per il prossimo 10 febbraio ad Acciaroli, nel Cilento, per chiedere di non chiudere le indagini sulla morte di Angelo Vassallo, il "sindaco pescatore" di Pollica, ucciso il 5 settembre 2010. Palazzo D'Accursio lo annuncia ricordando che Bologna, proprio per l'impegno di un "uomo di legalità e giustizia" qual era Vassallo, dal 2012 è gemellata con il Comune di Pollica.

L’iniziativa

L’appuntamento è per sabato 10 febbraio alle ore 14.30 nel centro di Acciaroli. A seguire, presso il Castello dei Principi Capano di Pollica, si svolgerà un incontro - dibattito al quale prenderanno parte numerosi amministratori e referenti delle associazioni e della società civile del nostro Paese. Intanto, sul portale Change.org è stata lanciata la petizione per dire No all'archiviazione dell'inchiesta relativa all'omicidio Vassallo.

L’invito a Renzi

Dario Vassallo, fratello del compianto Angelo, ha inviato una lettera a Matteo Renzi per invitarlo alla manifestazione criticando, allo stesso tempo, la candidatura nel collegio uninominale proprio del Cilento di Franco Alfieri: “Leggo - spiega Dario Vassallo - che 400 amministratori cilentani hanno sottoscritto un documento attraverso il quale si chiede al segretario del Partito Democratico la candidatura di Franco Alfieri, ex sindaco di Agropoli, ex indagato nel processo Due Torri bis e recentemente condannato dalla Corte dei Conti. Personaggio ormai conosciuto a tutti gli italiani e che tanto può incidere sulle sorti del Partito Democratico, non solo a livello locale, ma addirittura nazionale”.

Di qui l'appello all'ex premier: