Vertikal Fest: "il boss Salvatore Conte" di Gomorra scala il Monte Finestra

Ha scalato il Monte Finestra nell’ambito del Vertikal Fest, organizzato dal team Anima Trail-Amici di Monte Finestra, con il patrocinio del Comune di Cava de’ Tirreni. Tanta curiosità, per la partecipazione di Marco Palvetti, attore partenopeo, noto per la fortunata serie Tv Gomorra, in cui interpretava il boss Salvatore Conte, che raggiungendo il tempo 58’57”, si è posizionanto al 46simo posto.

La curiosità

In poco tempo, sono diventate virali, le foto di Vertikal fest che lo ritraggono e che sono state condivise su Facebook dal Club Fotografico Cavese. Fan in delirio.