Estate 2020, promosso il mare del Cilento: "Eccellente"

Il mare del Cilento si conferma pulito e dunque balneabile. A confermarlo sono gli ultimi dati dell’Arpac, elaborati alla vigili di una stagione estiva che sarà davvero molto particolare a seguito dell’epidemia da Covid-19.

I risultati

La fascia costiera che bagna i comuni di Agropoli, Castellabate, Montecorice, San Mauro Cilento, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Santa Marina, Ispani e Vibonati - riporta Infocilento - è classificata come “eccellente”, ossia con scarsa presenza di batteri. Più sotto si posizionano i comuni di Capaccio Paestum, Camerota, San Giovanni a Piro e Sapri. Nella città dei templi ottengono una classificazione “Buona” (quindi solo un gradino sotto l’eccellenza) Ponte di Ferro e Torre di Paestum. Medesima valutazione per la Calanca a Camerota, Scario a San Giovanni a Piro e Cammarelle a Sapri. Nella città del Golfo di Policastro, inoltre, il Lungomare è definito area di “Nuova classificazione”, in quanto precedentemente erano emerse delle criticità ora superate.