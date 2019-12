Mare "nero" a Salerno, si attendono i risultati dei prelievi dell'Arpac

Ancora ignoti, i motivi per i quali l'acqua del mare salernitana sia diventata scura da giorni. In corso, le indagini dell'Arpac che ha già effettuato sopralluoghi e prelievi in zona. Non resta che attendere i risultati delle analisi sui campioni di acqua e materiali.

L'ipotesi

Come reso noto da Lira Tv, la Guardia Costiera ha ipotizzato che la massa scura sia affiorata in superficie ed arrivata sulla spiaggia trasportata dalle mareggiate e le forti correnti. Spetta all’Arpac, dunque, fare chiarezza sul fatto.