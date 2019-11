Il mare diventa nero a Salerno, allertata l'Arpac: la foto fa il giro dei social

Non solo acqua rossa. Ora anche nera. E bagna la spiaggia di Santa Teresa e parte del lungomare Trieste sotto gli occhi increduli di residenti e turisti.

La denuncia

A denunciare quanto sta accadendo sul litorale cittadino è il movimento “Fridays For Future – Salerno” che, su Facebook, pubblica una foto inequivocabile scattata ieri mattina a pochi metri dall’arenile. “Sono mesi ormai che chiediamo provvedimenti e risposte. Mesi che sosteniamo una proposta concreta di cambiamento sul nostro territorio contenuto nella Carta della Giustizia Ambientale da noi scritta e per la quale abbiamo raccolto più di 500 firme. Ritorniamo in piazza in contemporanea mondiale per le rivendicazioni globali di rispetto degli accordi di Parigi e per l'abbattimento delle emissioni. Riteniamo, però, che si possa fare molto anche sul piano locale per contrastare la devastazione ambientale che avviene sui nostri territori a causa di scarsa informazione, cattive abitudini, sversamenti ed emissioni illegali delle strutture industriali e per l'assenza totale di un piano di salvaguardia e riconversione ambientale da parte delle istituzioni che governano la Regione, la Provincia ed il Comune”.

La mobilitazione

Di quanto accaduto è stato informato l’assessore all’ambiente Angelo Caramanno che si è subito attivato, allertando gli uffici competenti, tra cui l’Arpac, per fare chiarezza e capire a cos’è dovuto il colore dell’acqua. In campo anche il consigliere di opposizione Gianpaolo Lambiase che ha inviato una documentazione alla Guardia Costiera che verificherà l’essenza della sostanza. Non è escluso si tratti di carburante perso o sversato dalle navi in transito.