Mare sporco a Pontecagnano, il sindaco annuncia: "Intervengano Noe e Arpac"

Un tavolo tecnico con Noe e Arpac per approfondire le cause del mare sporco a Pontecagnano Faiano. Lo annuncia il sindaco Giuseppe Lanzara. "Da diversi giorni - spiega -, sto ricevendo numerose segnalazioni da cittadini, commercianti e operatori balneari preoccupati dalla strana colorazione che hanno assunto le acque del nostro litorale". Alcuni giorni fa, aveva inviato una nota-denuncia anche M5s.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"Ho prontamente richiesto all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale che fossero effettuati prelievi e analisi per accertarne le cause e l'eventuale pericolosità. Nei prossimi giorni ve ne comunicherò l'esito - spiega il primo cittadino - Se dovessimo accertare che tale fenomeno derivi da inquinamento doloso, ci rivolgeremo alle autorità competenti per l'avvio di un'inchiesta giudiziaria. Su proposta dei capigruppo di maggioranza è in fase di concertazione un tavolo tecnico a cui parteciperanno l'Arpac, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri del Noe, l'Asl Salerno, il Comando unità Forestali, i vertici societari dell'impianto di depurazione e la Polizia Municipale. Con l’assessore all’ambiente Carmine Spina sarà definito un piano operativo di pronto intervento per la difesa delle acque e della fascia costiera, supportato da attività di investigazione, monitoraggio e analisi. Farò quanto in mio potere, per contrastare i crimini ambientali che compromettono in primis, la nostra salute pubblica, e la balneabilità del nostro mare".