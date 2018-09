Salerno: torna "Un Mare di Solidarietà" nel nome di Mimmo Avagliano

Si rinnova, a Salerno, l'appuntamento con Un Mare di Solidarietà: la manifestazione organizzata dall'associazione DivertiVento in collaborazione con l'Ail - Sezione Marco Tulimieri. L'evento, in programma sabato 15 settembre presso il Molo Manfredi di Salerno, è giunto alla sua undicesima edizione e rientra nelle celebrazioni per il ventennale della sezione Ail di Salerno e sarà dedicato al ricordo del comandante Mimmo Avagliano, socio dell’Associazione DivertiVento, organizzatore delle precedenti edizioni.

La manifestazaione

La manifestazione ha l’obiettivo di far trascorrere una giornata sulle barche a vela ai bambini affetti da patologie onco – ematologiche. La velaterapia è un metodo innovativo che mira alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della vita dei malati. Pazienti in fase riabilitativa, medici e skipper condividono la stessa esperienza, lontani dai luoghi di cura, in un contesto quale quello marino, dove sensazioni come reciprocità, complicità e affiatamento diventano funzionali al recupero del tempo rubato dalla sofferenza. Le istituzioni, ed in particolar modo l'Autorità di Sistema Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e la Capitaneria di Porto di Salerno, hanno appoggiato, anche quest'anno, la manifestazione e porteranno il loro saluto. L'organizzazione è stata resa possibile anche grazie alla sensibilità dei presidenti e dei soci dei circoli nautici di Salerno che metteranno a disposizione le tante barche che ospiteranno i piccoli pazienti dell’Ail e dell’Associazione Marina, dell’Azimut Salerno, del Cantiere Gatto e dell’Ormeggio Autuori che consentiranno l’imbarco e lo sbarco dai propri pontili. Anche quest'anno parteciperanno anche i radioamatori dell'Ari, sezione di Salerno, che pubblicizzeranno l'evento in tutto il mondo con una stazione radio istallata a bordo della barca a vela Violetta. Al termine della navigazione, infine, verrà consegnato un diploma di Velista per un giorno ad ogni bambino.