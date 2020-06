Tutti a mare a Salerno: nessuno rinuncia ai tuffi, traffico in Costiera

Tutti a mare, a Salerno, in questa calda domenica di giugno. Innumerevoli, infatti, i bagnanti sulle spiagge del litorale cittadino, come mostrano le foto di Antonio Capuano.

C'è solo da auspicare che i bagnanti non dimentichino le norme di sicurezza anti-Covid, in particolare la distanza di sicurezza dalle altre persone a cui è necessario non anteporre la voglia del mare anche a costo di dar luogo a pericolosi assembramenti, con contatti ravvicinati assolutamente sconsigliabili anche in questa Fase 3 dell'emergenza. Non è mancato neppure il traffico di auto, per i vacanzieri diretti in Costiera. Dagli scatti, sembra, intanto, di vedere un'estate all'insegna della consuetudine e della normalità. Ma distrazioni sul fronte prevenzione, mettono a rischio la comunità, come è noto. Si raccomanda prudenza.