Mare sporco sul litorale a Pontecagnano: il Comune scrive all'Arpac

Continuano ad arrivarci ancora segnalazioni sulle condizioni del mare a sud di Salerno. Le foto che pubblichiamo sono state scattate questa mattina, alle 7.30, in uno stabilimento della litoranea di Pontecagnano Faiano. “E’ una fogna, si sente una gran puzza” denuncia una nostra lettrice.

Il Comune

L’assessore comunale all’ambiente Carmine Spina, ha inviato, proprio in queste ore, una richiesta all’Arpac affinchè vengano effettuati i prelievi in mare per accertare l’origine della colorazione anomala in alcuni punti del litorale picentino.

Le altre segnalazioni

Altre immagini davvero impressionati sono state scattate in questi giorni anche a Battipaglia e a Salerno, in particolare nella zona orientale.

