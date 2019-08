Mare a Salerno: chiazze marroni in acqua, i bagnanti: "Ci state negando l'estate"

Ennesima segnalazione per il mare sporco, a Salerno. In particolare, dei lettori hanno inviato alla nostra redazione una chiazza marrone che galleggiava a riva, nella zona della litoranea.

La denuncia

Purtroppo, anche oggi, nonostante le elevate temperature e la voglia di tuffarsi, salernitani e turisti sono stati costretti a rinunciare ad un bagno in mare, per non contrarre infezioni e nuotare nella melma. Amarezza e rabbia, per l'estate negata.