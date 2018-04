Mareggiata nel giorno di Pasqua: lo spettacolo delle onde incanta Salerno

Nel giorno di Pasqua la città di Salerno si è svegliata sotto un cielo grigio e con la pioggia.

La curiosità

Soltanto nel primo pomeriggio il sole è tornato a splendere in cielo a riscaldare un po’ il clima e consentire a salernitani e turisti di godersi qualche ora di relax all’aria aperta. Ma, quando la pioggia e il vento non accennavano ad allontanarsi, il mare con le sue onde è tornato a regalare oleografie che mai sbiadiranno. E dinanzi a quelle onde in tanti sono rimasti incantati. Molti, soprattutto giovani, hanno anche preso gli smarphone e le macchine fotografiche per documentare lo spettacolo. Insolito a primavera.