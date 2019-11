Mareggiate a Salerno, la plastica invade il litorale di Torrione

Dopo le immagini della plastica che ha letteralmente invaso il porto di Salerno, le mareggiate le ultime ore continuano a riportare a riva migliaia di rifiuti.

La plastica invade il litorale

Come mostrano le fotografie di Guglielmo Gambardella, scattate nella giornata di oggi, la spiaggia di Torrione è stata sommersa da bottiglie di plastica e materiale di vario genere che, in precedenza, era stato gettato in mare. Immagini simili nei pressi di Piazza della Concordia.