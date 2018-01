Spinta sui binari della metro da un folle, a Roma: salvata da un maresciallo di Sapri

Ha salvato una donna peruviana che ha rischiato di essere travolta da un treno delle Metro B alla stazione Eur Fermi di Roma, ieri, un maresciallo della Marina Militare originario di Sapri, Gianluca Marzano. Due testimoni avrebbero visto la malcapitata essere spinta da un giovane che, dopo il folle gesto, sarebbe scappato via: il maresciallo si è precipitato sotto il treno ed ha tirato fuori dalle rotaie la povera donna, gravemente ferita. Purtroppo, le è stato amputato di un avanbraccio.

"Così ho tirato la donna fuori da sotto al treno"

Il maresciallo della Marina Militare a RomaToday spiega quei concitati momenti: "Ero sulla banchina di Eur Fermi ad aspettare la metro per tornare. Poi ho sentito una donna gridare da sotto i binari". Marzano, che stava tornando a Sapri dove vive, ha quindi mostrato un tesserino per vedere se poteva essere d'aiuto. "Ho capito cosa stava accadendo così ho parlato con due agenti della Polizia, sceso sui binari e fatto il giro del treno. Un poliziotto mi ha fatto luce con il cellulare, mi sono infilato sotto il treno e ho cominciato a tirare fuori la donna piano piano. Non è stato facile perché aveva una grande ferita alla testa e aveva perso una mano, tranciata il treno. Le parlavo per tranquillizzarla. Poi Vigili del Fuoco e 118 hanno fatto il resto. Sono fiero di averlo fatto e sono felice che sia viva".

L'arresto

Dopo aver sentito le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle videocamere di sorveglianza, nella nottata, al termine di una rapida indagine, la Polizia ha sottoposto a "fermo di indiziato di delitto" un italiano di 47 anni, con l'accusa di tentato omicidio. Secondo gli inquirenti le cause sarebbero da attribuire ad "un gesto di follia".