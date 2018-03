Da Salerno a Cracovia: ecco Maria Giovanna Dainotti, la scienziata che rivela i segreti dei raggi gamma

E’ originaria di Salerno la professoressa Maria Giovanna Dainotti, attualmente Assistant Professor a Cracovia, scienziata di fama mondiale a meno di 40 anni, impostasi all’attenzione internazionale per i suoi studi sui lampi di luce gigante, i raggi gamma, ossia i gamma ray bursts.

La storia

La professoressa Dainotti - racconta Il Mattino - è nata a Salerno, ha vissuto a Cava de’ Tirreni fino alla laurea in Fisica all’università di Fisciano. Poi si è trasferita a “La Sapienza” di Roma per il dottorato internazionale in Astrofisica Relativista. A seguire l’esperienza a Cracovia come Research Assistant per due anni e mezzo e da lì a Stanford, attraverso una borsa di studio del ministero polacco per poi rientrare in Polonia come Assistant Professor.

Il lavoro

L’obiettivo del gruppo di ricerca dalla Dainotti, ricercatrice dell’Istituto nazionale di astrofisica con borsa Marie Curie presso la Stanford University, è quello di ricostruire la storia dell’espansione dell’universo. “Le esplosioni di raggi gamma provengono dalla fusione di due stelle di neutroni, oppure da una stella di neutroni e da un buco nero, o ancora da stelle massicce che riescono ad emettere in pochi secondi quello che il nostro sole diffonde in tutta la sua vita – spiega la professoressa al quotidiano – Pertanto possono essere in principio usate come candele standard per tracciare l’evoluzione dell’universo”.