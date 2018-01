Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Maria Rosaria Nappa è il nuovo segretario generale della Filcams CGIL di Salerno. È stata eletta questa mattina dall'Assemblea Generale della Filcams CGIL di Salerno, riunitasi presso la sede della CGIL in via Francesco Manzo, alla presenza del segretario generale della Filcams CGIL Campania, Luana Di Tuoro, e del segretario generale della CGIL di Salerno Arturo Sessa. Ha ottenuto 29 voti a favore sui 37 complessivi, pari al 78,33% dei consensi. Maria Rosaria Nappa è nata a Torino il 3 febbraio del 1973. Laureata in Sociologia, è stata per otto anni componente della segreteria Filcams CGIL di Salerno. Nel mese di novembre del 2017, è stata eletta nella segreteria Filcams CGIL della Campania. Da oggi, a Salerno, subentra al segretario generale uscente Antonio Grieco.