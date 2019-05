Mariconda, il Comune lavora alla realizzazione di una palestra

La Giunta Comunale di Salerno ha predisposto gli atti per la realizzazione di una palestra per alcuni sport di squadra come, ad esempio, la pallamano e la pallacanestro. La struttura – fanno sapere da Palazzo di Città verrà costruita nel quartiere di Mariconda “in un'ottica di sempre maggiore valorizzazione delle periferie”.

L'incontro

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa a Palazzo di Città per illustrare nel dettaglio il progetto che – concludono dal Municipio – “risponde a sentite esigenze della collettività non più rimandabili”.