Mariconda, allarme della Preside: "Nessuno vuole venire a scuola qui"

"Nessuno vuole venire a scuola a Mariconda e le motivazioni addotte dai genitori sono molto generiche. Ci parlano di problemi ambientali". L'allarme lo lancia la professoressa Carla Romano, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, a margine della cerimonia di commemoriazione delle vittime dell'alluvione. La scuola ha un'utenza vasta, ha molti plessi in svariati quartieri della zona orientale. Il problema, però, riguarda il plesso di via Pasubio, a Mariconda.

Il monito e l'appello

"A fatica abbiamo formato la prima media nel plesso di Mariconda - spiega il dirigente scolastico - Riceviamo ogni giorno richieste di nulla osta di famiglie che vogliono andare via da Mariconda. La scuola rischia di scomparire da questo quartiere. Le famiglie preferiscono iscrivere i figli altrove: a Mercatello oppure in altre scuole. Ci sono professori di primo piano e progetti importanti: l'altro giorno è andata in scena una rivisitazione della Paranza dei bambini di Saviano. Nonostante gli sforzi, assistiamo allo spopolamento. I genitori motivano la propria scelta con "ambiente", scritto tra mille virgolette. Se una famiglia di questo quartiere sceglie di mandare altrove i figli, segna la fine di questo quartiere".

Il retroscena

"Inizialmente la prima media era composta da 14 alunni, poi se n'è perso uno e un altro ancora. Tutto questo, l'anno prossimo, non potrà e non dovrà accadere, altrimenti conoscete già adesso quali saranno le conseguenze future. Vi chiedo - ha detto la professoressa Carla Romano alle famiglie presenti e alle istituzioni - di fare squadra, di fare rete, di fare comunità, per senso d'appartenenza".