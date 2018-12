Spaccio di droga a Mariconda, cani aizzati contro i carabinieri: tre arresti

Nella serata di ieri i carabinieri di Salerno hanno arrestato due uomini, M.G di 56 anni e M.G di 42 anni (già sottoposto agli arresti domiciliari), per detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanza stupefacente.

Il blitz

Nel corso della perquisizione, avvenuta all’interno della casa del 42enne, residente nel quartiere Mariconda, i militari dell’Arma hanno sequestrato 35.3 grammi di hashish, cinque flaconi di metadone, 1 grammo circa di cocaina suddiviso in tre dosi, bilancini di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente e 6 mila euro circa in contanti, verosimile provento dello spaccio. Durante i controlli è spuntato un terzo uomo di 35 anni, O.L, complice dei due arrestati, che ha aizzato contro i carabinieri due cani di razza “american pit bull terrier”. Nella casa di quest’ultimo, situata a poca distanza, sono stati sequestrati 5.500 euro in contanti e 4 grammi circa di marijuana. Tutti e tre gli uomini sono stato ammanettati e rinchiusi nella casa circondariale di Fuorni.