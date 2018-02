Marina d’Arechi top player della nautica italiana in mostra al Nauticsud

Un coro di apprezzamenti ha contraddistinto i nove giorni di partecipazione di Marina d’Arechi all’edizione 2018 del Nauticsud, il salone della nautica che ha chiuso i battenti domenica sera alla mostra d’Oltremare. Il porto salernitano sarà meta di riferimento per l’imminente stagione 2018. Tra le novità, 13 negozi per abbigliamento nautico agli accessori, passando per i servizi di charter, brokeraggio, autonoleggio e uno

speciale “punto Cambusa”. Nei nove giorni di fiera, si è rivelato particolarmente sensibile il mercato laziale, che vede Salerno un bacino naturale, per via dell’esiguità del tempo di percorrenza Roma-Salerno, grazie all’alta velocità su ferro. Terminata l’esperienza in terra napoletana, il team di Marina d’Arechi sta già preparando le valigie per le prossime date, questa volta internazionali, e specializzate nel settore degli yacht e del lusso: le fiere spagnole del MyBa di Barcellona - segmento megayachts - e l’International Boat Show di Palma di Maiorca.