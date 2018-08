Panico a Salerno, squalo avvistato a largo di Marina d'Arechi

Uno squalo di piccole dimensioni, forse una verdesca, è stato avvistato a largo del porto turistico Marina d’Arechi a Salerno. Ad accorgersi della sua presenza alcuni diportisti che hanno scatto foto e registrato anche video per immortalare lo squalo.

Le caratteristiche

La verdesca è uno squalo appartenente alla famiglia Carcharhinidae che abita acque profonde temperate e tropicali in tutto il mondo. Predilige temperature più fredde, e può migrare attraverso lunghe distanze, ad esempio dal New England al Sudamerica. Anche se generalmente sono animali letargici, possono muoversi all'occorrenza assai velocemente. Sono pesci ovovivipari e sono noti per mettere al mondo anche più di 100 avannotti per volta. Si nutrono principalmente di pesci e calamari, anche se possono catturare prede più grandi. Spesso si muovono in banchi divisi per dimensione e sesso. La vita massima è ignota, ma si stima che possano arrivare ad età intorno ai 20 anni.