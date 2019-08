Abusi edilizi a Camerota, scatta l'ordine di abbattimento di un manufatto

I carabinieri hanno scoperto nuovi abusi edilizi in località San Marco a Marina di Camerota.

Il blitz

Nel corso dei controlli - riporta Ondanews - i militari hanno individuato una platea di cemento armato, un prefabbricato in legno, un muro di confine realizzato con blocchi di cemento armato e una struttura in legno. Chi ha realizzato l'intervento è risultato privo del nulla osta del Parco Nazionale del Cilento. Per questo il direttore dell’Ente, Romano Gregorio, ha emesso un’ordinanza con cui si obbliga il responsabile a demolirequanto realizzato in maniera abusiva e a ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni.