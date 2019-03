Marina di Camerota, scarti edili abbandonati a ridosso della scogliera

Vandali ancora in azione a Marina di Camerota. Nel corso della notte tra venerdì e sabato qualche incivile gettato scarti edili in mezzo alla natura, a ridosso della scogliera, precisamente in via Lamanna. Solo alcuni giorni fa gli addetti alla pulizia del verde pubblico aveva bonificato l’intera zona.

La denuncia

Dura la nota del Comune che pubblica le fotografie su Facebook: “Vergogna, vergogna, vergogna. Lo gridiamo a gran voce. Dopo l’episodio dei pali divelti in piazza San Domenico, ci ritroviamo a fronteggiare atti vandalici deplorevolmente simili. Siamo disgustati da certi atteggiamenti”.

Gallery