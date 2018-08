Marina di Camerota, sequestrato stabilimento balneare: denunciato il proprietario

Continuano i controlli delle forze dell’ordine contro l’abusivismo sul litorale di Marina di Camerota.

Il blitz

La scorsa notte i carabinieri, insieme agli uomini della Guardia Costiera, hanno posto i sigilli ad un noto stabilimento balneare presente sulla spiaggia della nota località turistica, molto frequentato da giovani e famiglie. Il proprietario, un 40enne del posto, è stato denunciato per l’apertura abusivo di luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento senza aver alcuna licenza e per aver violato le prescrizioni dell’autorità in materia a tutela dell’incolumità pubblica. Non solo. Ma il diretto interessato è stato denunciato per aver violato i sigilli che erano stati posti ad una parte della struttura.