Casa fantasma a Marina di Camerota: truffata coppia di vacanzieri

Ennesima truffa online, nel giro di pochi giorni, nel Cilento. Un uomo, infatti, ha pubblicato un annuncio (con fotografie) per l’affitto di una villa situata a pochi metri dal mare a Camerota.

La truffa

Una coppia, quindi, lo ha contattato per concordare il tutto versandogli anche una caparra di 230 euro. Poi, però, il presunto proprietario dell’abitazione è sparito nel nulla facendo perdere le sue tracce. Marito e moglie, insospettitisi per il suo comportamento, hanno presentato denuncia ai carabinieri, i quali hanno avviato le indagini per risalire all’identità del truffatore.