Marketing delle Professioni: al Sellalab Salerno il primo workshop sul tema

Il marketing delle professioni: reputazione e contenuti come leve di promozione. Questo il titolo del workshop in programma domani 29 ottobre a partire dalle 17.30 presso il Sellalab Salerno. Relatori del talk Antonio Vitolo, CEO e Founder di Gruppo Stratego, società di consulenza con oltre 20 anni di attività nel campo della comunicazione e del marketing per professionisti, enti ed imprese, ed Isabella Fusillo, Marketing and PR for tax and law firms di Gruppo Stratego.

Il tema

Al centro dell’iniziativa, che si rivolge a liberi professionisti e studi professionali, siano essi avvocati, medici, architetti, ingegneri o dottori commercialisti, il tema della reputazione e dei contenuti quale elemento strategico per la crescita del proprio business, in un settore in cui l’avvento del web e dei social, unito ad una sempre maggiore competitività e specializzazione, ha contribuito a rendere sempre più complesso il contesto in cui operano professionisti ed organizzazioni. “Sono felice che Sellalab, da sempre attenta ai temi dell’innovazione e dello sviluppo dell’economia dei territori, abbia scelto proprio la nostra città per lanciare il primo workshop sul tema del “marketing delle professioni” – commenta Antonio Vitolo -. Già nel lontano 2009 Stratego ha organizzato il primo seminario di comunicazione e marketing rivolto agli studi legali. Da oltre quindici anni seguiamo, in qualità di ufficio comunicazione e marketing in otusourcing, diverse realtà in ambito sanitario, legale, studi di dottori commercialisti, notai ed altre organizzazioni professionali, dalla Lombardia alla Sicilia. Per questo motivo essere selezionati da Sellalab come esperti su questo tema, mi rende particolarmente orgoglioso”.

La presentazione



“Il mondo delle professioni è in continua evoluzione – analizza Isabella Fusillo, partner di Stratego, già product manager presso la business unit de Il Sole 24 Ore dedicata all’editoria professionale e per oltre 10 anni responsabile marketing e comunicazione dello studio legale internazionale Hogan Lovells in Italia -. La rivoluzione digitale ha velocizzato il flusso delle informazioni, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme web e social network. Fino a qualche anno fa il passaparola era l’unico strumento di marketing per i professionisti, oggi non è più sufficiente. Un professionista e la sua organizzazione non possono esimersi dalla necessità di governare in modo efficace e professionale questo cambiamento, nell’ottica dell’emersione dei propri valori e della propria reputazione, elementi imprescindibili per l’affermazione del proprio posizionamento”.