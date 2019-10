Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Mascheranova presenta TRE SULL'ALTALENA di Luigi Lunari, regia di Lucio Pappacena. "Tre uomini, un commendatore, un capitano dell'esercito ed un professore si trovano nello stesso luogo per tre ragioni diverse: il commendatore per un incontro galante, il capitano per trattare un acquisto di materiale bellico, il professore per ritirare le bozze di stampa di un suo libro. Ma cos'è esattamente quel luogo? Una discreta pensione, un luogo di affari, o una casa editrice? È possibile che tutti e tre abbiano sbagliato l'indirizzo?" Il capolavoro di Lunari è una sorta di “commedia dell’arte” riscritta da Samuel Beckett, una sorta di trattato filosofico-esistenzialista scritto da Dario Fo, un folgorante battibecco sull’assurdo della vita e della morte, sulla presenza-assenza di Dio, sul determinismo e sull’indeterminismo. Il tutto con la leggerezza del dialogo serrato, sostenuta da paradossi, da equivoci, da acidi sarcasmi. La commedia sfrutta benissimo la tecnica e i contrattempi del vaudeville, con sconfinamenti nel teatro dell’assurdo, ma con un tono generale di scatenato divertimento. ℹ Per info e prenotazioni: 328 79 73 240 Teatro Mascheranova | Compagnia Live SABATO 19 h 21:00 ~ DOMENICA 20 h 19:30 SABATO 26 h 21:00 ~ DOMENICA 27 h 19:30 OTTOBRE 2019