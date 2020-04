Obbligo delle mascherine a bordo dei mezzi di trasporto: l'appello dell'europarlamentare Lucia Vuolo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Obbligo di mascherine a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale? Corretto, ma altrettanto realistico sarebbe fornire i dispositivi ai viaggiatori ".

Così Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, interviene sulla decisione assunta dalla Regione Campania per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. "Il Governatore aveva spiegato che per le prossime due settimane sarebbero state distribuite oltre tre milioni di mascherine tramite vari canali come Caritas e servizi sociali. Affinché l’ordinanza sia perfettamente rispettata, sarebbe auspicabile che le mascherine siano distribuite anche dagli operatori del trasporto pubblico locale. Sarebbe un ottimo metodo di distribuzione, dietro presentazione di un regolare ticket di viaggio, che renderebbe sicuro a tutti l’accesso ai mezzi di trasporto".