Coronavirus, De Luca annuncia: "Mascherine chirurgiche a chi è in isolamento"

"Consegna gratuita di mascherine chirurgiche". Lo annuncia il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, sulla propria pagina facebook.

I dettagli

"Ho disposto la consegna gratuita di mascherine chirurgiche a tutti i concittadini campani che attualmente sono in isolamento domiciliare sorvegliato, anche a tutela dei loro familiari", spiega il presidente della Regione Campania. A lui si è rivolto anche il Codacons chiedendo non solo mascherine per medici e infermieri in prima linea in queste ore ma anche di precettare posti letto nelle strutture private per potenziare i reparti di terapia intensiva.