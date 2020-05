I Lions donano mascherine al Forum dei Giovani e al Comune di Eboli

"Una donazione che arricchisce il paniere solidale che in questi ultimi mesi si è alimentato in città. Una donazione che porta la firma dei Club Lions della zona". Con queste parole, attraverso la propria pagina facebook, il sindaco di Eboli Massimo Cariello ha ringraziato il Distretto Lions per la zona 14. Sono state donate numerose mascherine e consegnate al presidente del Forum dei Giovani di Eboli Francesco Squillante e al primo cittadino di Eboli.

I dettagli

"Una cerimonia molto sentita che si somma alle numerose iniziative portate avanti negli anni dai Lions sul nostro territorio - ha ricordato Cariello - Grazie a Walter Nicodemo presidente della VII circoscrizione, a Rita Biancullo presidente della zona 14, al presidente del club Eboli-Battipaglia host Sergio Esposito, a Daniel Bisogno Vice presidente del Leo Club Silarus, Club appena costituito dal club di Campagna Silarus rappresentato in questa occasione dal Past President Raffaele Caputo, un giovane ebolitano sempre attivo nel sociale e sempre disponibile a lavorare per il bene comune. In accordo con il Governatore Nicola Clausi, la scelta di donare le mascherine ai giovani del Forum punta proprio a supportare coloro che occupandosi sul territorio cittadino di consegnare la spesa ai meno abbienti, di assistere gli anziani e di supportare la comunità, sono maggiormente esposti al contagio".