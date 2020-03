Mascherine obbligatorie nei negozi a Salerno, i commercianti: "Chi ce le fornisce se sono introvabili?"

Da oggi, 22 marzo, e fino a quando durerà lo stato di emergenza, il personale addetto al pubblico delle attività commerciali di Salerno, dovrà obbligatoriamente indossare “dispositivi individuali di protezione minimi quali mascherina o guanti monouso a tale scopo acquistati dai datori di lavoro”. Chi dovesse violare tale ordinanza sarà perseguito penalmente ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale. Lo ha stabilito il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Il problema

Tuttavia, sono tanti i commercianti che, da ieri, stanno contattando la nostra redazione per avere delucidazioni in merito ai comportamenti da adottare, qualora, come sta avvenendo, tali dispositivi di sicurezza non fossero disponibili nei negozi e nei rivenditori sanitari. Gli esercenti chiedono a gran voce di avere rifornimenti dei dispositivi obbligatori ora per legge: "Se non troviamo mascherine o se le nostre risultano usurate e non abbiamo ricambi, come possiamo indossarle? - hanno osservato i commercianti salernitani - Chiediamo ci vengano forniti i dispositivi di protezione, proprio come è stato fatto per la Protezione Civile e le forze dell'ordine".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, a dire la sua, il presidente della Claai, Gianfranco Ferrigno:



È una indicazione prima di tutto di buon senso. È evidente che chiunque possa essere un portatore sano e la quasi totalità degli esercizi già opera con guanti e mascherine. Sono convinto che la delibera vada intesa nel senso di aumentare l'attenzione sulla prevenzione e la limitazione della diffusione del virus