Vendeva mascherine "irregolari" nel negozio di ferramenta: denunciato

Un commerciante è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri, a Montecorvino Rovella, perché vendeva mascherina irregolari nel proprio negozio di ferramenta. I militari della compagnia di Battipaglia, hanno sequestrato 147mascherine prive di traccibilità.

I dettagli

L’uomo dovrà rispondere di frode in commercio. Le 147 mascherine di protezione sequestrate erano del modello FP2. La perquisizione nel suo negozio ha consentito ai militari di trovare mascherine non custodite nel pacco da 10 ma confezionate singolarmente. Non è stato possibile, dunque, risalire alla filiera di vendita, alla tracciabilità del prodotto.