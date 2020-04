"Giallo" delle mascherine non recapitate: la consegna entro i primi di maggio, la precisazione

La consegna delle mascherine fornite gratuitamente dalla Regione Campania ai cittadini sarà completata entro il 30 aprile, a Salerno città. A precisarlo, un portalettere, M.R. che, attraverso la nostra testata, risponde, indignato, alle insinuazioni di numerosi cittadini (cui ancora non sono stati recapitati i dispositivi di sicurezza ndr) circa presunti furti ed atti di sciacallaggio anche da parte degli stessi addetti di Poste Italiane. "Il territorio è vasto ed praticamente impossibile completare le consegne delle mascherine in uno o due giorni - ha sottolineato il portalettere- Ricordo che Poste Italiane ha garantito la distribuzione all'Ente totalmente gratis: a chi si agita o insinua, sottolineo che Poste italiane ha dotato tutti noi di dispositivi di protezione e sinceramente le mascherine della Regione destinate agli utenti a noi non servirebbero".

La precisazione e l'equivoco delle consegne

Sono arrivati 50.000 kit di mascherine, intanto, a Salerno, da mettere in buca senza citofonare o avvisare gli utenti e da consegnare entro il 30 aprile, coprendo il territorio cittadino. Dunque, chi non l'ha ancora ricevuta, potrà averla nei prossimi giorni. La confusione generata dalla parziale distribuzione già effettuata è sorta, probabilmente, a seguito di un equivoco: le due date del 23 e 24 aprile, comunicate dalla Regione in merito alla distribuzione a Napoli e Salerno, si riferiscono, dunque, non alla consegna ai destinatari delle mascherine, ma alla consegna, da parte della Regione, agli uffici di Poste Italiane che, gratuitamente, stanno provvedendo a recapitare i dispositivi nelle cassette postali a Salerno città entro fine mese e Agli altri campani entro il 2 maggio. Il "giallo", dunque, è stato risolto.