Sarno, masso precipita e danneggia una vecchia abitazione: verifiche e scuole chiuse

Dramma sfiorato a Sarno, dove un masso di circa 60 centimetri è caduto giù dalla collina del Saretto, finendo su una vecchia abitazione abbandonata e danneggiandone il solaio. Il sindaco Giuseppe Canfora, dopo aver informato anche la Prefettura di Salerno, ha firmato un'ordinanza per l'evacuazione di due famiglie residenti in zona, per un totale di quattro persone.

Le verifiche

Il sindaco ha assicurato di aver provveduto ad interpellare tutte le istituzioni competenti, di aver disposto lo sgombero di poche abitazioni e di aver limitato la circolazione nella zona interessata. E’ stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per tutti i controlli del caso e per l’adozione di ulteriori provvedimenti da adottare. Lo stesso Canfora, gli assessori Emilia Esposito, Michele Ruggiero, Gianpaolo Salvato, Vincenzo Salerno, Dea Squillante e Eutilia Viscardi, i consiglieri Roberto Robustelli e Michele Franco, hanno riunito i tecnici comunali e regionali che hanno verificato che le strade sono percorribili e non vi sono allagamenti, grazie all'opera di manutenzione costante effettuata in tutto il territorio.

La chiusura della scuola

In via precauzionale, per permettere tutti i controlli dei versanti montuosi, con lo scopo di limitare il traffico cittadino per il transito dei mezzi della Protezione Civile Regionale, considerata anche la proroga dell’allerta meteo disposta dalla Protezione Civile Regionale, il primo cittadino, infine, ha deciso la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di lunedì 29 ottobre.