Masso caduto sulla statale a Maiori: strada chiusa, rocciatori in azione

Al via, da domani, i lavori di bonifica del costone roccioso sovrastante la cala del "Cavallo Morto", a Maiori. Proprio da lì, infatti, un grosso masso oggi è piombato sulla Statale 163 Amalfitana, causando code e traffico, ma, fortunatamente, nessun ferito.

La disposizione

Il tratto è stato chiuso dalle 22 di stasera alle 6 di domani: a quell'ora, come riporta Il Vescovado, entreranno in azione i rocciatori dell'impresa incaricata ad ispezionare la parete. La strada sarà percorribile ogni mezz'ora per 15 minuti. Disagi in vista.