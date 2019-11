Scandone Avellino - Virtus Arechi Salerno: scontri e minacce, daspo per un salernitano

Sono stati emessi dei Daspo per i tifosi irpini in occasione degli incontri casalinghi dell'Avellino calcio. L'attivita di contrasto ad episodi di violenza commessi in occasione di manifestazione sportive è proseguita ed ha consentito l'emissione del provvedimento inibitorio a carico, questa volta, di un tifoso salernitano accusato di violenza e minacce poste in essere durante l'incontro di basket Scandone Avellino - Virtus Arechi Salerno, disputatosi lo scorso 16 ottobre.

Il fatto

Al termine dell'incontro, già caratterizzato da cori e provocazioni tra le opposte tifoserie, nei pressi delle biglietteria dell'impianto sportivo, alcuni tifosi ospiti, armati di cinture per pantaloni, hanno raggiunto un gruppo di tifosi irpini e solo il tempestivo intervento delle Forze di Polizia ha evitato che le opposte fazioni venissero a contatto.

I provvedimenti

Gli accertamenti del personale del Gabinetto di Provinciale di Polizia Scientifica e da personale della Digos, dunque, hanno consentito di identificare uno tra i tifosi salernitani più esagitati. Tenuto conto del grado di pericolosità sociale, è stato notificato il provvedimento di divieto di accesso dove si svolgono manifestazioni sportive, per la durata di 6 anni, per quanto concerne gli incontri di calcio e di 5 anni per quelli del basket, con la prescrizione dell'obbligo di firma presso la Questura di Salerno dieci minuti dopo l'inizio delle competizioni sportive che vedono impegnata la Virtus Arechi Basket di Salerno.