Vede i carabinieri e va nel panico: giovane scoperto con 90 dosi di cocaina a Matierno

Un 24enne salernitano, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I controlli

Il giovane, ieri, è stato fermato dai carabinieri nel quartiere Fratte per un controllo. Soltanto che, fin da subito, si è mostrato molto irrequieto nonostante non venisse accusato di nulla. Il suo comportamento, quindi, ha insospettito i militari che, a quel punto, hanno deciso di recarsi presso la sua abitazione, situata in via Degli Etruschi, la strada che collega Fratte con Matierno. E così, durante la perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto ben 90 dosi di cocaina, già suddivise e pronte per essere messe sul mercato della droga. Il 24enne, A.P le sue iniziali, è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari.