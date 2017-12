Matierno, fuga di gas in appartamento: corrono Croce Bianca e Vigili del fuoco

Traffico in tilt e residenti in strada, stamattina a Matierno, dopo l'odore acre che si è rapidamente diffuso per la fuga di gas da un appartamento. Sono intervenuti personale della Croce Bianca e Vigili del Fuoco. Presente anche la polizia: una volante ha impedito ai curiosi di avvicinarsi, per scongiurare i rischi di una eventuale esplosione.