Dramma a Matierno, 34enne trovato morto in casa: si indaga

Dopo due anni di detenzione era tornato a casa da circa quindici giorni. Ma – riporta Cronache – due giorni fa un ragazzo di 34 anni, C.S le sue iniziali, è morto a seguito di una overdose.

Il dramma

Il cadavere il giovane è stato ritrovato senza vita all’interno di un appartamento di proprietà della famiglia in via degli Etruschi, la strada che collega Fratte con Matierno. I familiari, non avendo più sue notizie, hanno iniziato a preoccuparsi, al punto che uno dei fratelli ha provato ad introdursi nell’appartamento per controllare se tutto fosse a posto. Un tentativo che, in prima battuta, si è rivelato vano in quanto la porta d’ingresso era chiusa dall’interno ed il 34nne aveva lasciato la chiave nella serratura. A questo punto l’uomo è entrato da una finestra che era stata lasciata semichiusa. Una volta in casa si è trovato dinanzi al cadavere del familiare”.