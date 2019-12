Matrimoni civili, cambiano le tariffe: ecco quanto costa sposarsi a Salerno

La Giunta Comunale di Salerno ha approvato una nuova delibera che rimodula le tariffe per la celebrazione dei matrimoni civili. Gli sposi, per fittare le location del Municipio, non dovranno pagare più i 1500 euro previsti inizialmente per un errorre di calcolo degli uffici comunali.

Le location

La location più economica - riporta Il Mattino - resta la sala matrimoni di via Picarielli, che per i residenti passa dagli attuali 120 a 123 euro, la Sala del Gonfalone a Palazzo di Città passa da 240 a 246 euro, il Salone dei Marmi e Villa Carrara da 420 a 431 euro. La sala Trasi della Tenuta dei Normanni, la sala Baia del Lloyds Baia Hotel e la sala Principe Arechi del Castello Arechi passano dagli attuali 739 a 771 euro. Tariffe leggermente elevate per i non residenti: 128 euro per via Picarielli, 308 per la sala del Gonfalone, 539 per il Salone dei Marmi e villa Carrara, 923 euro per la Tenuta dei Normanni, il castello Arechi e la Baia Hotel.

I costi aggiuntivi

Queste cifre, però, non sono complete poiché, in base al regolamento comunale, è previsto un contributo a carico degli sposi per i matrimoni da celebrare sia nell’orario di lavoro che fuori dall’orario ordinario di lavoro. Chi sceglie di sposarsi nel pomeriggio di un giorno feriale, al costo della sala deve aggiunte 173 euro; chi opta per il sabato mattina il contributo sale a 231 euro; il costo arriva a 308 euro di sabato pomeriggio e tocca i 435 euro di domenica e nei giorni festivi. Insomma, per i residenti la spesa minoma è di 296 euro, quella massima di 1206 euro; per i non residenti, la spesa per il rito civile a da un minomo di 301 euro a un massimo di 1358 euro.