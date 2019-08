Vanno a un matrimonio a Giovi, ma sbagliano chiesa: "sì" pronunciato in ritardo dagli sposi

Sbagliano chiesa e lasciano sola la sposa: è accaduto a Giovi, come racconta Le Cronache. La malcapitata, giunta in prossimità della chiesa di Giovi Santa Croce, ha scoperto l’assenza dei suoi parenti, partiti dalla Francia appositamente per partecipare al matrimonio.

Il caso

Dopo circa un’ora senza riuscire a rintracciare nessuno, è stato annunciato che gli invitati erano giunti a Giovi, rione collinare di Salerno, ma avevano sbagliato chiesa. Il tutto mentre l’ignaro sposo era in chiesa già da diverso tempo ad attendere la sua futura moglie. Dopo il disguido, la famiglia si è riunita e, finalmente, i due giovani sono convolati a nozze.